Frauen in der Kommunalpolitik: Vernetzungstreffen im Rathaus Wonfurt
WONFURT, LKR. HASSBERGE – Um die politische Ebene ausgeglichener zu gestalten und Frauen in ihren Ämtern zu stärken, hat die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes Haßberge erneut zum Austausch geladen. Im Sitzungssaal des Rathauses Wonfurt kamen 20 Mandatsträgerinnen und politisch interessierte Frauen zusammen, um über die künftige Ausrichtung und die Ergebnisse der jüngsten Kommunalwahl zu beraten.
Die Gastgeberin und 1. Bürgermeisterin der Gemeinde Wonfurt, Daniela Lang, begrüßte die Teilnehmerinnen zum ersten Treffen nach der Wahl. Ein zentraler Punkt der Agenda war die Planung für das restliche Jahr 2026. Ein erster Rückblick auf die Wahlergebnisse im Landkreis Haßberge zeichnet ein gemischtes Bild: Ab Mai werden insgesamt sieben Kommunen von einer 1. Bürgermeisterin geführt. Demgegenüber steht jedoch ein Rückgang der Frauenquote im Kreistag. Die detaillierte Auswertung der Sitzverteilung in den Stadt- und Gemeinderäten dauert derzeit noch an.
Nächstes Treffen im Juni geplant
Die Plattform dient seit mehreren Jahren dem Aufbau stabiler Netzwerke und dem Erfahrungsaustausch zwischen erfahrenen Politikerinnen und Neulingen. Das nächste Treffen ist bereits terminiert: Es findet am 9. Juni 2026 von 18:00 bis 20:00 Uhr im Landratsamt Haßberge statt.
Einladung an alle interessierten Frauen
Herzlich eingeladen sind nicht nur die amtierenden Mandatsträgerinnen – insbesondere die neu gewählten Räten –, sondern ausdrücklich auch Frauen, die sich für die Kommunalpolitik interessieren, aber (noch) kein Mandat innehaben.
Anmeldungen nimmt die Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler entgegen:
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Telefon: 09521 27655
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E-Mail: gleichstellung@hassberge.de
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