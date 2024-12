„Frauen in die Politik!“: Feierlicher Abschluss des Aktionsprogramms im Landkreis Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Ein Rückblick auf das Frühjahr 2023 zeigt, dass der Landkreis Schweinfurt mit erfreulichen Nachrichten überraschte: Als einzige Modellregion Bayerns wurde der Landkreis für das bundesweite Projekt „Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik!“ ausgewählt. Dieses Engagement verdeutlicht den jahrelangen Einsatz des Landkreises, den Frauenanteil in kommunalen Gremien zu erhöhen und mehr Frauen für kommunalpolitische Arbeit zu begeistern.

Landrat Florian Töpper erklärte: „Die Teilnahme am Aktionsprogramm bot uns eine besondere Gelegenheit, unsere bisherigen Initiativen zu erweitern und nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Auch in Zukunft werden wir uns dafür einsetzen, Frauen auf ihrem Weg in die Politik zu stärken.“

Ziele des Projekts

Das Aktionsprogramm hatte klare Ziele: Frauen in der Kommunalpolitik zu stärken, ihnen Mut zu machen und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Im Sommer 2023 nahm das Projektteam unter Leitung von Landrat Töpper und Gleichstellungsbeauftragter Ute Suckfüll die Arbeit auf. Workshops und Veranstaltungen wurden organisiert, um den Frauenanteil in Gemeinderäten, dem Kreistag und auf Spitzenpositionen zu steigern. Neben der direkten Förderung sollten auch strukturelle Veränderungen angestoßen werden, die langfristig eine höhere Teilhabe und Attraktivität der Kommunalpolitik für Frauen bewirken.

Das Herzstück: Das Mentoring-Programm

Kern des Projekts war ein Mentoring-Programm, das erfahrene Kommunalpolitikerinnen und -politiker mit politisch interessierten Frauen zusammenbrachte. Insgesamt 25 Frauen nahmen daran teil, entweder als Mentorinnen oder Mentees. Ein Jahr lang standen die Mentorinnen ihren Mentees zur Seite, beantworteten Fragen und ermutigten sie, den Schritt in die Kommunalpolitik zu wagen. Ziel war, dass beide Seiten voneinander lernen und sich weiterentwickeln.

Kürzlich fand der feierliche Abschluss des Mentoring-Programms im Landratsamt Schweinfurt statt. Stellvertretende Landrätin Bettina Bärmann übernahm die Begrüßung und würdigte die Teilnehmenden: „Ihr Engagement und Ihre Zeit sind eine wertvolle Investition in die Zukunft der Kommunalpolitik. Ich hoffe, dass viele von Ihnen künftig ein politisches Mandat übernehmen werden.“

Besonderer Dank galt Ute Suckfüll, die mit großem Einsatz die Koordination des Projekts übernommen hatte. Ihr Engagement fand nicht nur regional, sondern auch auf nationaler Ebene Anerkennung. Im November 2023 wurde sie nach Berlin eingeladen, wo sie bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Highlights des Projekts präsentierte.

Nachhaltige Erfolge

Als eine der zehn bundesweiten Modellregionen hat der Landkreis Schweinfurt eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig gezielte Programme zur Förderung von Frauen in der Politik sind. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas dankte allen beteiligten Kommunen und ermutigte sie, ihr Engagement fortzusetzen. Das Programm setzte ein starkes Zeichen für die Gleichstellung und bot Frauen eine Plattform, sich aktiv und selbstbewusst in der Kommunalpolitik einzubringen.