FRAUEN.MACHT.POLITIK!

HAßBERGE – Gleichberechtigung bedeutet, dass Frauen in politischen Gremien gleichberechtigt vertreten sind, ihre Erfahrungen und Ideen einbringen und aktiv an der Gestaltung des öffentlichen Lebens teilhaben. Gerade auf kommunaler Ebene hat Politik unmittelbare Auswirkungen auf das tägliche Leben, weshalb eine ausgewogene Repräsentation unerlässlich ist.

Beim jüngsten Vernetzungstreffen im Landratsamt Haßberge, organisiert von Gleichstellungsbeauftragter Christine Stühler, tauschten sich Mandatsträgerinnen und politisch interessierte Frauen darüber aus, wie mehr Frauen für die Kommunalpolitik gewonnen werden können.

Obwohl Frauen 51 Prozent der Bevölkerung ausmachen, liegt ihr Anteil in kommunalen Parlamenten bundesweit nur bei rund 23 Prozent. Besonders gering ist die Zahl weiblicher Bürgermeisterinnen – lediglich 10 Prozent der Rathäuser werden von Frauen geführt. Im Landkreis Haßberge sind von 26 Bürgermeistern nur zwei weiblich. In den Stadt- und Gemeinderäten beträgt der Frauenanteil 22 Prozent, im Kreistag sind 19 von 61 Mitgliedern Frauen, was einem Anteil von 31 Prozent entspricht.

„Politik lebt von Vielfalt, und Frauen bringen wertvolle Perspektiven ein“, betont Christine Stühler. Mit regelmäßigen Netzwerktreffen und dem Aktionstag „Politik braucht Frauen“ will sie Frauen ermutigen, sich politisch zu engagieren. „Wir brauchen Frauen, die Verantwortung übernehmen und mitgestalten, denn eine starke Demokratie lebt vom Engagement aller.“

Mit Blick auf die Kommunalwahlen 2026 soll verstärkt darauf hingearbeitet werden, mehr Frauen für ein politisches Mandat zu gewinnen. Das nächste Netzwerktreffen findet am Mittwoch, 7. Mai, von 18:00 bis 20:30 Uhr im Landratsamt Haßberge statt. Interessierte Frauen, die sich eine Kandidatur als Gemeinde- oder Stadträtin oder sogar als Bürgermeisterin vorstellen können, sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist per E-Mail an gleichstellung@hassberge.de möglich.