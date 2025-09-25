Frauen sexuell belästigt – Tatverdächtiger von Fußstreife festgenommen
WÜRZBURG – Ein 31-jähriger Mann hat am gestrigen Abend gegen 20:45 Uhr in der Juliuspromenade zwei junge Frauen sexuell belästigt. Der stark alkoholisierte Täter wurde von einer zufällig vorbeikommenden Fußstreife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt noch vor Ort gestellt und in Gewahrsam genommen.
Der Vorfall ereignete sich im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in der Würzburger Innenstadt. Der Mann fasste die Damen an und küsste sie gegen deren Willen.
Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 31-Jährigen, bei dem eine starke Alkoholisierung festgestellt wurde, umgehend festnehmen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten, unter anderem wegen sexueller Belästigung. Die beiden Frauen blieben unverletzt.
Die Polizei betonte in diesem Zusammenhang den hohen Wert uniformierter Fußstreifen, welche die polizeiliche Präsenz im Stadtgebiet erhöhen und zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger beitragen.
