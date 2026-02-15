Frauenfrühstück des ver.di Bezirksfrauenrats: Feministische Kommunalpolitik im Fokus

SCHWEINFURT – Am 14. März 2026 lädt der ver.di Bezirksfrauenrat ab 9:00 Uhr zum Frauenfrühstück in das Gewerkschaftszentrum (Am Zeughaus) ein. Unter dem Thema „Feministische Kommunalpolitik?“ diskutieren die Teilnehmerinnen über die Unterrepräsentation von Frauen in Stadt- und Gemeinderäten sowie die Berücksichtigung weiblicher Bedürfnisse bei lokalen Entscheidungen.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen Fragen zur Daseinsvorsorge, zur Veränderung des Alltags vor Ort und zur erfolgreichen Einbringung weiblicher Interessen in politische Entscheidungsprozesse. Der Eintritt zu der Diskussionsrunde ist frei, jedoch wird um eine Spende zugunsten des Frauenhauses gebeten.