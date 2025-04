Frauenpower in der Politik: Einladung zur aktiven Mitgestaltung!

BERGRHEINFELD – „Es ist wichtig, dass sich immer mehr Frauen politisch engagieren. Das gilt auch für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr.“ Mit diesen Worten wandte sich Martina Gießübel, Vorsitzende der Frauen-Union (FU) Schweinfurt-Land, bei der Jahreshauptversammlung der FU an engagierte Frauen und rief dazu auf, sich aktiv für die CSU-Listen zur Wahl zu stellen – ob in Gemeinderäten, im Stadtrat Schweinfurt oder im Kreistag.

Unterstützung erhielt sie dabei von der CSU-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Gabriele Jakob, die in ihrem Grußwort betonte, wie wichtig neue Impulse für die politische Arbeit seien: „Um Politik zu gestalten, brauchen wir kreative Ideen. Deshalb ist es umso wichtiger, Frauen für die Politik zu gewinnen.“

Im Anschluss an ihren Bericht aus der parlamentarischen Arbeit in München ließ Gießübel die vergangenen Jahre Revue passieren. Veranstaltungen wie Betriebsbesichtigungen, Wanderungen, Familientage und Weihnachtsfeiern seien auf durchweg positive Resonanz gestoßen und stärkten die Gemeinschaft innerhalb der FU.

Das Vertrauen der Mitglieder spiegelte sich auch in den Vorstandswahlen wider, die nahezu einstimmig ausfielen. Martina Gießübel wurde erneut zur Vorsitzenden gewählt. Melanie Polland bleibt ihre Stellvertreterin, Jennifer Köhler weiterhin Kassiererin. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzerinnen Claudia Ach, Jennifer Heuß, Laura Köpl, Birgit Krais, Lena Kundemüller, Beate Saal, Jutta Schmid, Sabine Senff-Pfeuffer und Katharina Stark.

Einen besonderen Moment bildete die Ehrung langjähriger Mitglieder: Heidrun Pickel und Helga Wächter wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Frauen-Union ausgezeichnet. Für 40 Jahre Engagement wurden Irmgard Kress, Irmgard Teschemacher, Edith Valtenmeier, Gerlinde Heps, Elisabeth Seemann und Annemarie Lutz geehrt. Das silberne Jubiläum in der Arbeitsgemeinschaft feierten Barbara Wiederer, Klara May, Irma Hauck, Waltraud Meyer, Rita Pfister, Karoline Reichert, Anne Weidinger sowie Martina Gießübel selbst.