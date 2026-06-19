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Frei Wähler beantragen Einrichtung eines Long-COVID-Zentrums in Schweinfurt

19. Juni 2026Letztes Update 19. Juni 2026
Frei Wähler beantragen Einrichtung eines Long-COVID-Zentrums in Schweinfurt
Foto: 2fly4 (Fotomontage)
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SCHWEINFURT – Die Freie-Wähler-Fraktion in Schweinfurt hat bei Oberbürgermeister Ralf Hofmann die Prüfung zur Einrichtung eines ambulanten Long-COVID-Zentrums beantragt.

Hier sind die zentralen Punkte des Antrags zusammengefasst:

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