Freie Fahrt zum Katholikentag: Kombiticket vernetzt ganz Mainfranken
WÜRZBURG – Wenn vom 13. bis 17. Mai 2026 der Deutsche Katholikentag in Würzburg seine Tore öffnet, kommen Teilnehmer besonders entspannt ans Ziel. Durch eine Kooperation mit dem Verkehrsverbund Nahverkehr Mainfranken (NVM) wird jede Eintrittskarte automatisch zum Fahrschein für den öffentlichen Nahverkehr.
Das integrierte Kombiticket ermöglicht es Besuchern, Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge im gesamten NVM-Gebiet kostenfrei zu nutzen. Dies entlastet nicht nur die Parkplatzsituation in der Würzburger Innenstadt, sondern schont auch die Umwelt. Um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden, kündigte der Verkehrsverbund bereits dichtere Taktzeiten und zusätzliche Sonderverkehre für den Veranstaltungszeitraum an.
Gültigkeit in der gesamten Region
Besonders praktisch für Gäste, die in den umliegenden Landkreisen untergebracht sind: Das Ticket gilt nicht nur im Stadtgebiet Würzburg, sondern umfasst ein riesiges Einzugsgebiet.
Das Geltungsbereich umfasst:
-
Die Städte Würzburg und Schweinfurt.
-
Die Landkreise Würzburg, Main-Spessart, Kitzingen, Schweinfurt, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Haßberge.
-
Teile des Landkreises Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim.
Tipps für Tagesgäste ohne Festivalkarte
Wer keinen offiziellen Teilnehmerausweis besitzt, aber die frei zugänglichen Angebote des Katholikentags besuchen möchte, kann auf attraktive Angebote des NVM zurückgreifen:
-
Tageskarten Solo & Gruppe: Mit der Gruppenkarte können bis zu fünf Personen kostengünstig reisen.
-
Wochenend-Bonus: Tageskarten, die am Samstag gekauft werden, sind automatisch auch für den jeweils darauffolgenden Tag gültig.
Damit steht einer stressfreien Anreise zu den zahlreichen Gottesdiensten, Podiumsdiskussionen und Kulturveranstaltungen in der Domstadt nichts im Wege.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!