Freie Kursplätze an der Volkshochschule Bad Kissingen entdecken

BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule bietet im März wieder ein breites Spektrum an Kursen an, für die aktuell noch Plätze frei sind. Das Angebot reicht von praktischen Informationsabenden zu sicherem Onlinebanking oder 3D-Druck über sportliche Eltern-Kind-Trainings im Taekwon-Do bis hin zu politischen Vorträgen über die BRICS-Staaten.

Geschichtsinteressierte können sich auf geführte Touren zu den Wittelsbachern, historischen Architekten oder jüdischen Schicksalen in Bad Kissingen freuen. Wer sich lieber kreativ oder kulinarisch betätigt, findet beim Drechseln für Fortgeschrittene, einer vegetarischen Weltreise oder in der schnellen indischen Küche das passende Programm. Zudem gibt es spezielle Angebote zur Gesundheitsförderung ab 60 Jahren sowie Informationen zum Umgang mit Lebensmittelunverträglichkeiten und zur Gestaltung von Abschieden.

Deine Anmeldung kannst du bequem online unter vhs-kisshab.de vornehmen. Falls du keinen Internetzugang hast, ist das Team der vhs auch persönlich vor Ort oder telefonisch unter 0971 807-4211 zu den Öffnungszeiten (Mo. und Di. 14–16 Uhr, Mi. bis Fr. 10–12 Uhr) für dich da.

Das könnte Dich auch interessieren: Ohne Kabel und voller Möglichkeiten: Die neuen akkubetriebenen Küchengeräte ZWILLING XTEND