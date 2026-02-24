Auto IU

Freie Kursplätze an der Volkshochschule Bad Kissingen

24. Februar 2026
Freie Kursplätze an der Volkshochschule Bad Kissingen
Foto: 2fly4
BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule bietet im März eine Vielzahl an Kursen mit freien Plätzen an, die von Gesundheitsförderung bis zu kulinarischen Erlebnissen reichen. Interessierte können sich für Themen wie „Mental gestärkt im Alter“ am 10. März oder verschiedene Yoga-Einheiten ab Mitte des Monats anmelden.

Besondere Highlights im Programm sind die Führung zur Ausstellung über König Ludwig II. am 19. März sowie ein Nostalgie-Stenokurs zur Auffrischung. Wer seine Sprach- oder IT-Kenntnisse erweitern möchte, findet Angebote wie „Spanische Tapas“, eine „Schokoladenreise“ oder einen Workshop zu Word-Grundlagen und Künstlicher Intelligenz am Wochenende des 21. und 22. März.

Für die Generation 60+ gibt es am 20. März einen speziellen Termin zur aktiven Gestaltung des Alters, während Fortgeschrittene in der Stenographie ab diesem Tag ihre Kenntnisse vertiefen können. Die Kurse bieten eine gute Gelegenheit, in kleinen Gruppen Neues zu lernen oder bestehendes Wissen in geselliger Runde zu festigen.

Du kannst dich für alle Angebote auf der Website unter www.vhs-kisshab.de anmelden. Solltest du keinen Internetzugang haben, ist eine Anmeldung auch telefonisch unter 0971 807-4211 oder persönlich im vhs Büro Bad Kissingen möglich.

Das Büro hat montags und dienstags von 14:00 bis 16:00 Uhr sowie mittwochs bis freitags von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Da die Teilnehmerzahlen für viele Kurse begrenzt sind, empfiehlt sich eine zeitnahe Reservierung deiner Plätze.

