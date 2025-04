Freie Plätze im Ferienprogramm: Internationaler Jugendaustausch mit der finnischen Partnerstadt Seinäjoki

SCHWEINFURT – Laut dem aktuellen World Happiness Report 2025 bleibt FINNLAND auch in diesem Jahr das glücklichste Land der Welt – bereits zum achten Mal in Folge. Für Jugendliche aus Schweinfurt gibt es nun die Gelegenheit, sich selbst ein Bild vom „Land des Glücks“ zu machen.

Vom 01. bis 10. August 2025 organisiert die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Schweinfurt eine Jugendbegegnung mit der finnischen Partnerstadt SEINÄJOKI. Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren.

Zum Start der Sommerferien geht es mit dem Bus zum Flughafen, von dort per Flugzeug weiter nach Finnland. Die Gruppe wird in einem naturnah gelegenen Camp außerhalb von Seinäjoki untergebracht. Die Anlage besteht aus kleinen Hütten und einem Haupthaus, das exklusiv der Schweinfurter Gruppe zur Verfügung steht. Direkt am See gelegen, bietet das Camp vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung – vom Baden bis hin zu Lagerfeuerabenden.

Das finnische Organisationsteam vor Ort hat ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Neben Ausflügen in die Region steht auch ein Besuch der Stadt Seinäjoki sowie ein offizieller Empfang im Rathaus auf dem Plan. Die Reise soll nicht nur dem Austausch und der Begegnung dienen, sondern den Jugendlichen auch Einblicke in Kultur, Natur und das alltägliche Leben in Finnland ermöglichen.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Programm gibt es online unter:

www.unser-ferienprogramm.de/schweinfurt