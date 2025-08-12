FreiLandAugust im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen
FLADUNGEN – Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen lädt am Samstag, den 23. August, und Sonntag, den 24. August, zum „FreiLandAugust“ ein. Das Wochenende steht ganz im Zeichen von Kunst, Kulinarik und Mitmachaktionen für die ganze Familie. Besucher können nicht nur die Arbeit des KünstlerKollektivs Rhön live erleben, sondern auch historische Rezepte nachkochen, an einer Führung teilnehmen oder mit der Museumsbahn fahren.
Kunsthandwerk zum Zuschauen und Mitmachen
An beiden Tagen geben Mitglieder des KünstlerKollektivs Rhön Einblicke in ihre Arbeit:
- Sonja Wiesner zeigt, wie sie Holz- und Linoleumstempel herstellt, und lädt dazu ein, mit historischen Techniken eigene Postkarten zu gestalten.
- Johanna Barth und Johanna Helle schnitzen vor Ort Holzskulpturen und präsentieren ausgewählte Werke aus Holz und Glas.
- Claudia Fink demonstriert die Kunst des Löffelschnitzens und hilft dabei, fantasievolle Löffelfiguren wie Vogelscheuchen oder Gespenster zu erschaffen.
Historische Küche und süße Leckereien
Im Dreiseithof aus Leutershausen findet an beiden Tagen von 11 bis 15 Uhr ein Kochprogramm statt. Besucher können bei der Zubereitung historischer Gerichte nach alten Rhöner Kochbüchern mitmachen und die Ergebnisse anschließend probieren. Im Backhaus aus Oberbernhards gibt es ab 11 Uhr frisches Gebäck wie Zimtschnecken, Anis-Brezen oder Museums-Fladen zu kaufen.
Weitere Highlights
- Ausstellung „Parallelen“: Am Sonntag, 24. August, um 14 Uhr, gibt es eine Führung durch die Studioausstellung, die die Biosphärenreservate Rhön und „Kruger to Canyons“ in Südafrika gegenüberstellt. Der Fotograf Markus Büttner und Museumsleiter Niklas Hertwig führen gemeinsam durch die Schau.
- Museumsbahn Rhön-Zügle: Am Sonntag fährt die historische Bahn im Dampfbetrieb. Sie kann auch als stimmungsvolle Anreisemöglichkeit von Mellrichstadt oder Ostheim v. d. Rhön genutzt werden.
- Pixi-Walking Act: Sowohl am Samstag als auch am Sonntag haben Besucher von 13 bis 15 Uhr die Gelegenheit, den Waldkobold Pixi zu treffen und ein Erinnerungsfoto zu machen. Dies geschieht im Rahmen der Jubiläumsausstellung „Pixi – 70 Jahre kleine Bücher“, die noch bis zum 9. November zu sehen ist.
Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen bietet somit den idealen Rahmen für einen sommerlichen Ausflug mit der Familie.
