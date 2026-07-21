FreiLandKino in Fladungen startet mit drei Open-Air-Filmabenden

FLADUNGEN – Vom 6. bis 8. August verwandelt sich die Hofstelle aus Rügheim im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen wieder in ein stimmungsvolles Open-Air-Kino. Beim „Ganz großen FreiLandKino“ erwarten Besucherinnen und Besucher drei Kinohighlights der vergangenen beiden Jahre – von einer deutschen Komödie über einen Familienfilm bis hin zu einer französischen Komödie.

Der Einlass beginnt jeweils um 20:30 Uhr, die Filme starten um 21:30 Uhr. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Eintrittskarten sind online sowie an der Museumskasse erhältlich. Bei allen Vorstellungen gilt freie Platzwahl.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 6. August, die Komödie „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ (FSK 6). Charly Hübner spielt darin einen Berliner Videothekenbesitzer, der durch eine Verwechslung plötzlich als Held der deutschen Wiedervereinigung gefeiert wird. Zwischen Wahrheit und Lüge entwickelt sich eine turbulente und berührende Geschichte.

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Am Freitag, 7. August, steht mit „Pumuckl und das große Missverständnis“ (FSK 0) ein Film für die ganze Familie auf dem Programm. Ein Ausflug aufs Land, eine Schildkröte und ein folgenschweres Missverständnis stellen die Freundschaft zwischen Pumuckl und Meister Eder auf die Probe.

Zum Abschluss sorgt am Samstag, 8. August, die französische Komödie „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ (FSK 12) für Unterhaltung. Zwei Familien aus unterschiedlichen Welten treffen aufeinander, bevor DNA-Tests überraschende Familiengeheimnisse ans Licht bringen.

Die historische Hofstelle aus Rügheim bietet dabei eine besondere Kulisse für die Kinoabende. Getränke und Snacks werden vor Ort angeboten. Da die Sitzplätze nicht überdacht sind, wird wettergerechte Kleidung empfohlen.

Die Eintrittspreise betragen 8 Euro regulär, 7 Euro ermäßigt und 5 Euro für Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren. Inhaberinnen und Inhaber einer Jahreskarte sowie Kinder bis einschließlich sechs Jahre zahlen 3 Euro.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Ticketbuchung gibt es auf der Website des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen.

Filmprogramm:

Donnerstag, 6. August: „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ – Komödie, Deutschland 2025, FSK 6

Freitag, 7. August: „Pumuckl und das große Missverständnis“ – Komödie, Deutschland 2025, FSK 0

Samstag, 8. August: „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ – Komödie, Frankreich 2024, FSK 12