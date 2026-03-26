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Freiwilliges Ökologisches Jahr am Baumwipfelpfad Steigerwald

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Freiwilliges Ökologisches Jahr am Baumwipfelpfad Steigerwald
Foto: Martin Hertel
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EBRIACH IM LANDKREIS BAMBERG – Der Baumwipfelpfad Steigerwald bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in einer der bekanntesten Natur-Einrichtungen der Region zu absolvieren. Das Team sucht engagierte Freiwillige, die Freude an der Arbeit in der Natur und der Umweltbildung haben.

Während des FÖJ erhalten die Teilnehmer tiefe Einblicke in die Forstwirtschaft und die Ökologie des Steigerwalds. Zu den vielseitigen Aufgaben gehören die Unterstützung bei Führungen, die Mitarbeit an waldpädagogischen Programmen für Schulklassen sowie die Pflege und Gestaltung des Pfadgeländes. Dabei stehen der Schutz des Ökosystems Wald und die Vermittlung von Nachhaltigkeit an die Besucher im Vordergrund.

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Das Freiwillige Ökologische Jahr bietet Orientierung für die spätere Berufswahl und fördert persönliche Kompetenzen im Umgang mit Menschen und der Natur. Teilnehmen können junge Leute, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und zum Start des Turnus in der Regel zwischen 16 und 26 Jahre alt sind.

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Interessierte können sich über die offiziellen Träger des FÖJ in Bayern oder direkt beim Baumwipfelpfad Steigerwald über die Bewerbungsmodalitäten und Fristen informieren.

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