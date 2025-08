Fremder Mann in der Dusche: Sexuelle Belästigung in Turnhalle – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter in der Turnhalle eines Sportvereins die Damenumkleide und den dortigen Duschbereich betreten. Eine 65-jährige Frau duschte zu diesem Zeitpunkt. Der Tatverdächtige flüchtete, nachdem diese lautstark um Hilfe schrie.

Die 65-Jährige befand sich am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, in der Turnhalle in der Kochstraße und duschte gerade. Der Unbekannte betrat den Duschbereich und sprach die Frau an. Als diese lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Mann. Laut der Dame ist ihr der Täter bereits öfters im Bereich der Turnhalle aufgefallen.

Er wird wie folgt beschrieben:

30 Jahre

70 kg

165 cm groß

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.