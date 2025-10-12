Freunde des Wildparks Schweinfurt reisen am Tag der Deutschen Einheit nach Leipzig und Dresden
SCHWEINFURT – Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit unternahmen 45 Mitglieder der Freunde des Wildparks Schweinfurt eine dreitägige und erlebnisreiche Reise nach Leipzig und Dresden. Die Wildparkfreunde erlebten dabei die beeindruckende Entwicklungsarbeit in den dortigen Zoos, besichtigten das neue Orang-Utan-Haus in Dresden und stärkten die enge Verbindung zu den Zoovereinen in Ostdeutschland. Die Reise, die von intensiven Eindrücken und großer Herzlichkeit geprägt war, endete mit einem gemeinsamen Rundgang durch die Dresdner Altstadt.
Besuch des Zoos Leipzig
Die Reise begann am 3. Oktober in Leipzig. Die Gäste wurden von Michael Weichert, dem Präsidenten der Leipziger Zoofreunde, und weiteren Ehrenamtlichen empfangen. Bei strahlendem Sonnenschein begeisterte der Rundgang durch den Zoo mit seinen großartigen Themenlandschaften und der naturnahen Gestaltung.
Der Zoo Leipzig befindet sich mitten in der spannenden Entwicklungsphase zum „Zoo der Zukunft“, die bis zum Jubiläumsjahr 2028 abgeschlossen sein soll.
- Das traditionsreiche Terrarium wurde kürzlich modernisiert und mit energieeffizienter Technik ausgestattet.
- Das Großprojekt „Feuerland“, eine eindrucksvolle Wasserwelt für Seelöwen und Pinguine, entsteht bis 2026 mit weitläufigen Anlagen und Unterwassertunneln.
- Anschließend sollen die Asiatischen Inselwelten mit großzügigen Volieren- und Inselanlagen realisiert werden.
Besuch des Zoos Dresden und Abschluss
Die Reise führte die Teilnehmer anschließend nach Dresden. Am Samstag führte Ralf Leidel, Präsident des Zoovereins Dresden, die Gruppe persönlich durch den Zoo.
Höhepunkt des Besuchs war das im Juni 2024 eröffnete Orang-Utan-Haus. Mit rund 22 Millionen Euro ist es das größte Bauprojekt in der Geschichte des Zoos. Das Haus bietet den Tieren deutlich mehr Platz, Kletter- und Rückzugsmöglichkeiten. Neben den Orang-Utans sind auch Glattotter, Binturong und Netzpython dort eingezogen.
Der Samstagabend klang mit einem gemeinsamen Essen im Waldschlösschen Bräu aus. Am Sonntag rundete ein gemütlicher Spaziergang durch die Dresdner Altstadt bei herrlichem Herbstwetter die Reise ab.
Florian Dittert, Vorsitzender der Freunde des Wildparks Schweinfurt, hob die Bedeutung der Begegnung hervor: „Was könnte es Schöneres geben, als zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit diese lebendige Verbindung zwischen unseren Vereinen zu feiern? Solche Begegnungen fördern nicht nur den fachlichen Austausch, sondern auch persönliche Freundschaften.“
Der Austausch zwischen den Vereinen soll weiter vertieft werden, mit geplanten zusätzlichen gemeinsamen Aktivitäten, Fachgesprächen und gegenseitigen Besuchen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!