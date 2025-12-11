Frickenhausen: Frontalzusammenstoß zweier Pkw – Mehrere Personen verletzt

FRICKENHAUSEN, LKR. WÜRZBURG – Am Mittwochabend kam es auf der Staatsstraße 2418 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Vier Personen wurden hierbei verletzt.

Eine 61-jährige Deutsche fuhr gegen 20:15 Uhr mit ihrem VW, besetzt mit einem 49-jährigen luxemburgischen Beifahrer auf der Staatsstraße 2418 von Ochsenfuhrt in Richtung Marktbreit. Aus Marktbreit kommend fuhr ein 27-jähriger Deutscher und seine 25-jährige deutsche Beifahrerin mit einem Opel. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam der Pkw der 61-Jährigen aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw des 27-Jährigen. Alle vier Beteiligten wurden in Folge des Unfalls schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen übernommen und wurde hierbei vor Ort, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, von einem Sachverständigen unterstützt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Staatsstraße bis 01:00 Uhr gesperrt.