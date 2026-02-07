Auto IU

Friedensdemo am 8. Februar 2026 in Schweinfurt

7. Februar 2026Letztes Update 7. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT – Am Sonntag, dem 8. Februar, findet in der Schweinfurter Innenstadt erneut eine Demonstration für Frieden und Freiheit statt, die an eine vorausgegangene Versammlung im Dezember anknüpft. Die private Initiative, angeführt von Monika Endres aus Heidenfeld, lädt Teilnehmer dazu ein, sich ab 16:30 Uhr auf dem Schweinfurter Marktplatz zu versammeln. Ziel des Aufzugs ist es, ein deutliches Zeichen für eine lebenswerte Zukunft kommender Generationen zu setzen und das Bewusstsein für diese Grundwerte zu stärken.

Bereits kurz vor Weihnachten waren rund 200 Menschen einem ähnlichen Aufruf zum Schillerplatz gefolgt und durch die Straßen der Stadt gezogen. Die Organisatorin betont, dass es sich um eine rein bürgerliche Initiative handelt, die bewusst keinen Bezug zu Parteien oder Organisationen unterhält. Im Vordergrund steht die persönliche Motivation der Teilnehmer, für den Erhalt von Frieden als höchstem Gut der Menschheit einzutreten.

Nach der Auftaktkundgebung am Marktplatz ist ein anschließender Zug durch die Innenstadt geplant, um das Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Friedensaktiven hoffen auf eine ähnlich starke Resonanz wie bei der ersten Auflage und bitten die Medien um eine entsprechende Begleitung der Veranstaltung. Informationen zum genauen Routenverlauf werden im Vorfeld der Demonstration erwartet.

