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Friedensvortrag in Schweinfurt: Major a. D. Florian Pfaff warnt vor Militarisierung

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Friedensvortrag in Schweinfurt: Major a. D. Florian Pfaff warnt vor Militarisierung
Florian D. Pfaff am 28.03.2026 mit einem Teil des Publikums in der Sportgaststätte „TV Oberndorf“ Schweinfurt; - Foto: Michael Kraus
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SCHWEINFURT – Auf Einladung des NachDenkSeiten-Gesprächskreises Schweinfurt/Würzburg und des Deutschen Freidenker-Ortsverbands sprach am Samstag, den 28. März 2026, der ehemalige Bundeswehrmajor Florian D. Pfaff in der Gaststätte „TV Oberndorf“. Vor 35 Zuhörern analysierte der pensionierte Offizier unter dem Titel „Frieden durch ‚Kriegstüchtigkeit‘?“ die aktuelle deutsche Sicherheitspolitik und die Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Pfaff, der 2005 durch ein Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts rehabilitiert wurde, nachdem er die Mitwirkung am Irakkrieg verweigert hatte, nutzte seine eigene Biografie als Beleg für eine aus seiner Sicht zunehmende Entfremdung der Bundeswehr von Völkerrecht und Grundgesetz. Der Abend wurde von Michael Kraus moderiert, der als Sprecher der einladenden Organisationen fungierte.

Kritik an NATO-Strategie und Ukraine-Konflikt

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In seinem Vortrag zeichnete Pfaff eine historische Entwicklung nach, die er als Provokation Russlands durch die NATO-Osterweiterung interpretierte. Er bezeichnete die aktuellen Auseinandersetzungen als Stellvertreterkrieg und kritisierte die Transformation der NATO von einem Verteidigungs- zu einem „Kriegsbündnis“ seit dem Jugoslawien-Einsatz 1999.

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Seine zentrale These lautet: Ein dauerhafter Frieden in Europa sei nur mit und nicht gegen Russland möglich. Er forderte dazu auf, die Sicherheitsinteressen Russlands ebenso zu respektieren wie die der mittel- und osteuropäischen Staaten.

Warnung vor dem Wehrdienst unter aktuellen Vorzeichen

Trotz seiner fundamentalen Kritik betonte Pfaff in der abschließenden Diskussion, dass er weiterhin hinter dem Konzept des „mündigen Staatsbürgers in Uniform“ stehe. Als Sprecher des Arbeitskreises „Darmstädter Signal“ plädiert er jedoch für eine strikte Beschränkung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung.

Die wichtigsten Positionen des Abends im Überblick:

  • Ablehnung von Angriffskriegen: Pfaff warnte junge Menschen davor, sich unter den aktuellen Voraussetzungen zum Wehrdienst zu verpflichten, da er die Bundeswehr derzeit nicht als reine Verteidigungsarmee sieht.

  • Vorbild Schweiz: Als positives Beispiel nannte er das Schweizer Modell – eine reine Landesverteidigungsarmee mit Milizstruktur.

  • Rehabilitation: Sein eigener Fall zeige, dass Gehorsam dort enden müsse, wo das Gewissen und das Völkerrecht eine Teilnahme an illegalen Kriegen verbieten.

Das Treffen endete mit einem Appell für eine diplomatische Neuausrichtung und die Rückbesinnung auf eine defensive Verteidigungsstrategie.

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