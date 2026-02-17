Auto IU

Friedrich-Fischer-Schule sammelt 2.000 Euro für die Kinderklinik des Leopoldina-Krankenhauses

Friedrich-Fischer-Schule sammelt 2.000 Euro für die Kinderklinik des Leopoldina-Krankenhauses
Foto: Indre Leikert - Von links nach rechts: Ralf Prosch (Schulleiter), Sophia Kasaer (Schülerin), Dr. med. Johannes Hermann (Chefarzt), Cansu Gezerdag (Schülerin) und Felix Schäffer (Schüler).
SCHWEINFURT – Mit einer beeindruckenden Spende von 2.000 Euro unterstützt die staatliche Friedrich-Fischer-Schule (FOS/BOS) die Klinik für Kinder und Jugendliche am Leopoldina-Krankenhaus, um die medizinische Versorgung der kleinsten Patienten in der Region zu fördern. Die stolze Summe ist das Ergebnis eines gemeinschaftlichen Weihnachtsbasars sowie kreativer Versteigerungen durch Lehrkräfte und den Elternbeirat.

Schulleitung und Schüler des Sozialzweiges übergaben den Scheck nun offiziell an Chefarzt Dr. med. Johannes Herrmann, der das große Engagement der 34 beteiligten Klassen würdigte. Die Spenden ermöglichen laut Herrmann ein wichtiges „Plus“ an Menschlichkeit, das über die medizinische Basisversorgung hinausgeht. So wird das Geld unter anderem für Besuche der Klinikclowns, neue Materialien für das Spielzimmer sowie technisches Equipment für den Unterricht der jungen Patienten während längerer Klinikaufenthalte eingesetzt.

Die Wahl des Spendenziels fiel dabei nicht zufällig: Die Friedrich-Fischer-Schule und das Leopoldina-Krankenhaus sind durch einen Kooperationsvertrag eng verbunden. Viele Schülerinnen und Schüler absolvieren im Rahmen ihres Praktikums wertvolle Einsatzstunden in der Klinik und wollten durch diese Aktion dem regionalen Partner etwas für die gute Zusammenarbeit zurückgeben.

