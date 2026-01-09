Frisch ausgebildet und einsatzbereit – Neues Zollhundeteam verstärkt die Kontrollen in Schweinfurt
SCHWEINFURT / BAMBERG / WÜRZBURG – Das Hauptzollamt Schweinfurt erhält schlagkräftige Unterstützung im Kampf gegen den internationalen Rauschgiftschmuggel: Zum Jahresbeginn hat das frisch zertifizierte Hundeteam, bestehend aus dem drei Jahre alten Magyar-Viszla-Labrador-Mix Murphy und seinem Hundeführer Marcel Stöcklein, den regulären Dienst aufgenommen. Nach einer intensiven zweijährigen Spezialausbildung an der Zollhundeschule in Neuendettelsau ist das Duo nun offiziell qualifiziert, Betäubungsmittel aller Art aufzuspüren. Mit ihrem Dienstsitz in Bamberg verstärken sie ab sofort die Kontrolleinheit Verkehrswege und konzentrieren sich dabei vor allem auf verdachtsunabhängige Kontrollen entlang der zentralen Autobahnrouten.
Das Team ist in der Region kein unbekanntes Gesicht, da es bereits während der praktischen Ausbildungsphasen in die tägliche Arbeit der Bamberger Zöllner integriert war. Mit dem erfolgreichen Abschluss der staatlichen Ausbildung ist Murphy nun in der Lage, verschiedenste illegale Substanzen sicher anzuzeigen, selbst wenn diese professionell versteckt sind. Wolfgang Kahlert, Leiter des Sachgebiets Kontrollen beim Hauptzollamt Schweinfurt, hob die Bedeutung der Indienststellung hervor und betonte, dass man nun noch zielgerichteter gegen Schmuggler vorgehen könne, die den internationalen Warenverkehr für kriminelle Zwecke missbrauchen.
Die offizielle Zertifizierung des neuen Teams stellt einen wesentlichen Baustein in der Sicherheitsstrategie des Hauptzollamts dar. Durch den Einsatz spezialisierter Spürhunde wie Murphy erhöht der Zoll die Entdeckungswahrscheinlichkeit bei Schmuggeldelikten auf den unterfränkischen und oberfränkischen Verkehrswegen massiv. Damit leistet die Behörde einen wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Region.
