Frischer Kurs, bewährtes Engagement – SkF Schweinfurt e.V. unter neuer Flagge
SCHWEINFURT – Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Schweinfurt e.V. hat bei seiner jüngsten Mitgliederversammlung einen Generationenwechsel vollzogen und blickt mit einem neuen Leitungsteam und spürbarer Aufbruchsstimmung in die Zukunft. Der Verein präsentierte sich kraftvoll und zukunftsorientiert. Die Versammlung unterstrich, dass sich der SkF gezielt modernisiert, um noch näher an den Bedürfnissen der Menschen zu sein.
Die umfassenden personellen Veränderungen, die bereits im vergangenen Jahr begonnen hatten, wurden nun abgeschlossen. Die langjährige Erste Vorsitzende Elisabeth Maskos und ihre Stellvertreterin Inge Weigand verabschiedeten sich aus dem Vorstand. Für ihre Verdienste wurden sie bei der Versammlung geehrt: Inge Weigand erhielt das Ehrenzeichen in Gold des Deutschen Caritasverbandes, und Elisabeth Maskos wurde die Ehrenmitgliedschaft des SkF Schweinfurt angetragen. Die Vereinsführung liegt nun in den Händen der neuen Ersten Vorsitzenden Klara Weigand.
Auch auf der Geschäftsführungsebene gab es eine Neubesetzung. Im März 2025 wurde die langjährige Geschäftsführerin Doris Engelhardt in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolge hat die Betriebswirtin Anne Schwalbe angetreten, die von Melanie Stoll als stellvertretender Geschäftsführerin unterstützt wird. Das neue Führungsduo ist fest etabliert und treibt gemeinsam mit den Bereichsleitungen die Weiterentwicklung des SkF voran. Die personellen Wechsel auf allen Ebenen sind Teil eines strategischen Erneuerungsprozesses. Klara Weigand betonte: „Mit einem starken Team, klarer Ausrichtung und tief verwurzeltem sozialen Engagement blicken wir zuversichtlich in die Zukunft.“
Trotz der vielen Veränderungen war die Mitgliederversammlung von Vertrautheit und Gemeinschaft geprägt. Sie bot neben dem Rückblick auf das ereignisreiche Berichtsjahr 2024 auch Raum für Austausch, einen Ausblick auf kommende Projekte und die bei SkF-Mitgliedern beliebte Tradition mit hausgemachtem Kuchen und frischem Kaffee.
