Frischer Wind für Outdoor-Fans: Tourist-Information Schweinfurt 360° bringt neue „WANDERLUST“-Broschüre heraus
SCHWEINFURT – Pünktlich zum Start in die Sommersaison hält die Tourist-Information Schweinfurt 360° ein besonderes Highlight für alle Naturbegeisterten und Ausflügler bereit: Die neue, komplett kostenfreie Broschüre „WANDERLUST“. Mit über 40 sorgfältig ausgewählten Touren dient das Heft ab sofort als moderner Wegweiser für Entdecker, Familien und Genusswanderer direkt vor der Haustür.
Das Konzept der Broschüre setzt auf ein ästhetisches Design gepaart mit hoher Praxistauglichkeit. Um die Orientierung unterwegs so einfach wie möglich zu machen, ist jede Route mit dem offiziellen Wegelogo zur schnellen Wiedererkennung, einer knackigen Kurzbeschreibung sowie übersichtlichen Piktogrammen zu Streckenlänge, Höhenmetern und dem genauen Startpunkt inklusive GPS-Daten ausgestattet.
Vier Rubriken für jeden Wandertyp
Damit jeder schnell die Route findet, die zur eigenen Tagesform passt, haben die Macher die mehr als 40 Wege in vier übersichtliche Themenwelten unterteilt:
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Entschleunigen & Durchatmen: Ruhige, landschaftlich reizvolle Wege, die sich perfekt für entspannte Spaziergänge und kleine Auszeiten vom Alltag eignen.
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Entdecken & Staunen: Abwechslungsreiche Touren, die Naturerlebnis mit spannenden kulturellen oder historischen Höhepunkten verknüpfen.
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Familienspaß und Aha-Momente: Kindgerechte Strecken, die mit spielerischen Entdeckungen, besonderen Aussichtspunkten und echten Geheimtipps auch den Nachwuchs motivieren.
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Hin & Weg: Große Fernwanderwege, die zu mehrtägigen Abenteuern und ausgedehnten Etappentouren durch die Region einladen.
Hier ist der neue Wanderführer erhältlich
Die „WANDERLUST“-Broschüre ist für alle Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Region komplett kostenlos. Sie liegt ab sofort an folgenden Stellen zur Mitnahme bereit:
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Tourist-Information Schweinfurt 360°: Direkt zu den regulären Öffnungszeiten (Marktplatz 1, Schweinfurt).
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Rund um die Uhr: Für Spontane liegt das Heft auch außerhalb der Öffnungszeiten im jederzeit zugänglichen Windfang der Tourist-Information aus.
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Behörden: Ebenfalls erhältlich ist die Broschüre im Bürgerservice der Stadt Schweinfurt sowie im Landratsamt Schweinfurt.
Wer sich vorab digital inspirieren lassen oder die Routen direkt auf das Smartphone laden möchte, findet die schönsten Themenwanderwege der Region auch online:
Digitale Tourenplanung:
Alle Routen und weiterführende Details finden Sie direkt auf dem Tourismusportal unter tourismus.schweinfurt.de/themenwanderwege
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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