Auto IU
Frisierter E-Scooter ohne Versicherung
LOHR A.MAIN – Beamte der Polizeiinspektion Lohr kontrollierten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen 43-jährigen Mann, der mit einem nicht versicherten E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs war.
Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter technisch manipuliert war und eine Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h erreichen konnte, obwohl die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 20 km/h liegt. Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt.
Der E-Scooter wurde wegen der massiven Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit als nicht zugelassenes Kraftfahrzeug eingestuft.
Gegen den Fahrer wurden Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!