„Fröhliche Weihnacht überall“: Mehrere Streitigkeiten führten zu gefährlicher Körperverletzung in der Innenstadt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT – INNENSTADT. Kurz vor vier Uhr am Sonntagmorgen gerieten der Betreiber eines Imbisses in der Wolfsgasse und zwei Gäste in einen Streit. Die Gäste hatten um etwas zu essen gebeten, verhielten sich jedoch sowohl dem Betreiber als auch anderen Gästen gegenüber ungebührlich. Nach einer Eskalation wurden sie des Lokals verwiesen und verließen es ohne etwas zu essen.

Am Roßmarkt kam es später zu einer weiteren Auseinandersetzung mit den beiden zuvor genannten Personen, die sich zunächst verbal mit anderen Passanten stritten. Die Situation eskalierte schließlich am Fischerrain, wo es zwischen den Beteiligten zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam.

Ein Geschädigter wurde während der Schlägerei bewusstlos geschlagen und blieb auf der Straße liegen. Anschließend trat einer der Täter noch gegen seinen Kopf. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise beschränkten sich die Verletzungen auf einen Nasenbeinbruch, obwohl die Situation zunächst schwerwiegender wirkte.

Die beiden Täter konnten vor dem Eintreffen der Polizei fliehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Vorfällen am Roßmarkt und am Fischerrain, da der genaue Ablauf noch nicht abschließend geklärt ist. Besonders gesucht wird der Hauptakteur, der als Mann mit südländischem Aussehen, auffälliger Barber-Shop-Frisur und kurz rasierten Seiten beschrieben wurde. Zudem fehlen weitere Informationen zum Mittäter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.