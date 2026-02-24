Auto IU

Frontalzusammenstoß auf B19 – Zwei Personen schwer verletzt – Vollsperrung

24. Februar 2026Letztes Update 24. Februar 2026
Symbolbild: 2fly4
REICHENBERG IM LANDKREIS WUERZBURG – Am Montagabend ereignete sich auf der B19 ein schwerer Frontalzusammenstoß, bei dem zwei Frauen im Alter von 27 und 37 Jahren schwer verletzt wurden. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Land übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.

Gegen 19:10 Uhr war die 27-Jährige mit ihrem Opel auf der Bundesstraße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Die entgegenkommende 37-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen, woraufhin die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die jüngere Fahrerin von der örtlichen Feuerwehr aus ihrem Wrack befreit werden musste.

Nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst beide Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Währenddessen sicherten die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Land die Spuren, um die genaue Unfallursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Fahrzeugen zu ermitteln.

Aufgrund des Trümmerfeldes und der Rettungsmaßnahmen blieb die B19 bis etwa 20:45 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Benachbarte Polizeidienststellen und die Feuerwehr unterstützten bei der Einrichtung von Umleitungen, dennoch kam es im Bereich Reichenberg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

