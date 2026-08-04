Frontalzusammenstoß auf der B286 – Zwei Schwerverletzte und ein verletztes Kind

POPPENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B286 sind am Montagmorgen zwei Autofahrer schwer und ein dreijähriges Kind leicht verletzt worden. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 7.25 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Seat Ibiza offenbar aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Fahrzeug frontal mit dem Pkw eines 34-Jährigen. In dessen Auto befand sich zudem ein dreijähriges Mädchen.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrer schwer verletzt. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei Schweinfurt nahm den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde zudem ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehren aus Schweinfurt und Poppenhausen sowie der Rettungsdienst im Einsatz.