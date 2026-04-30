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Frontalzusammenstoß in Heidingsfeld: Zwei Fahrzeuge mit Totalschaden

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Frontalzusammenstoß in Heidingsfeld: Zwei Fahrzeuge mit Totalschaden
Symbolbild von 652234 auf Pixabay
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WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Am Dienstagnachmittag sind im Stadtteil Heidingsfeld zwei Pkw frontal kollidiert. Während ein junger Fahrer leicht verletzt wurde, blieb der Unfallverursacher unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:15 Uhr im stark frequentierten Kreuzungsbereich der Mergentheimer Straße / Wenzelstraße.

Unfallhergang

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Nach den Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt wollte ein 70-jähriger Fiat-Fahrer an der Kreuzung nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Seat Cupra eines 23-Jährigen. In der Folge kam es zur ungebremsten Frontalkollision im Kreuzungsbereich.

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Folgen des Zusammenstoßes

  • Personenschäden: Der 23-jährige Seat-Fahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der 70-jährige Senior blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

  • Sachschaden: Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Im Bereich der Mergentheimer Straße kam es während der Bergungsarbeiten zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

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