Frontalzusammenstoß mit einer verletzten Person und rund 25.000 Euro Schaden
HOLZKIRCHEN – Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 12:15 Uhr auf der Kreisstraße WÜ 59 zwischen Holzkirchen und Wüstenzell zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fiat-PKW geriet in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Subaru-PKW zusammen.
Der Subaru wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Telefonmasten. Auch der unfallverursachende PKW wurde von der Fahrbahn geschleudert. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall nur eine Person leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden.
An beiden PKW entstand Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.
