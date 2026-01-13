Frontalzusammenstoß – zwei Personen verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz
GAUKÖNIGSHOFEN / LANDKREIS WÜRZBURG – Bei einem schweren Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2270 sind zwei Personen verletzt worden. Eine 45-jährige Autofahrerin war von Ochsenfurt in Richtung Gaukönigshofen unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geriet und dort frontal mit dem Pkw eines 66-Jährigen kollidierte.
Während der 66-jährige Fahrer leichte Verletzungen erlitt, wurde seine 62-jährige Beifahrerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Unfallverursacherin blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wobei sich die Gesamtschadenshöhe im mittleren fünfstelligen Bereich bewegt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Gaukönigshofen und Sonderhofen an der Unfallstelle im Einsatz. Gegen die 45-jährige Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
