Frontalzusammenstoß zweier PKW auf B469

MILTENBERG, OT BREITENDIEL – Am Donnerstagabend ist es auf der Bundestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem Mitsubishi gekommen. Die Insassen haben sich dabei verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Dem Sachstand nach war der 25-jährige BMW-Fahrer gegen 18:40 Uhr auf der B469 in Richtung Miltenberg unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten ist. Dabei ist er mit einem entgegenkommenden Mitsubishi, an dessen Steuer eine 54-Jähriger saß, frontal kollidiert.

In Folge des Unfalls erlitten beide Beteiligte Verletzungen. Der Mitsubishi-Fahrer wurde sogar schwer verletzt, der Fahrer des BMW lediglich leicht. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Breitendiel, Großheubach und Miltenberg waren an dem Einsatz ebenfalls beteiligt. Die Polizei Miltenberg ist mit den Unfallermittlungen betraut.

Ersten Erkenntnissen zufolge müssen die Beamten davon ausgehen, dass der 25-Jährige übermüdet am Steuer eingeschlafen und deshalb in den Gegenverkehr geraten ist.

Die Polizei hat in der Folge ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.