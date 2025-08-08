Frontalzusammenstoß zweier Radfahrer – Hoher Sachschaden und Klinikbesuch

SCHWARZACH AM MAIN – Am Donnerstagabend kam es bei Schwarzach am Main auf den Radwegen zu einem Zusammenstoß von zwei Pedelec-Fahrern. Beide verletzten sich dabei leicht.

Ein 55-Jähriger befuhr den Radweg unterhalb der St2450 in Richtung Schwarzach, während ein weiterer 40-Jähriger den Radweg neben der St2450 befuhr. Als der 55-Jährige scharf nach rechts abbiegen wollte, holte dieser zu weit aus und kam auf die Fahrspur des 40-Jährigen, wo die beiden Pedelec-Fahrer frontal zusammenstießen und sich dabei jeweils leicht verletzten. Der 40-jährige Pedelec-Fahrer musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrrädern entstand knapp 3.000 Euro Sachschaden.