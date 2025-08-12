Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw – Drei Verletzte – Staatsstraße zeitweise gesperrt

KOLITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Montagmittag kam es auf der Strecke zwischen Unterspießheim und Schwebheim zu einem schweren Unfall. Nach dem derzeitigen Sachstand geriet ein Motorrad in den Gegenverkehr und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Alle Beteiligten wurden verletzt, der 56-jährige Fahrer des Motorrads sogar schwer. Die Polizei, ein Gutachter und die Freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 56-Jähriger gegen 14:45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2271 von Unterspießheim kommend in Richtung Schwebheim unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford. Der Mann erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die beiden Insassen des Pkw, zwei Männer im Alter von 55 und 56 Jahren, wurden leicht verletzt.

Die Beamten der Gerolzhöfer Polizei waren, ebenso wie die Freiwilligen Feuerwehren aus Unterspiesheim, Oberspiesheim und Schwebheim, schnell vor Ort. Der Unfallort wurde für den Verkehr gesperrt und die Verletzten versorgt. Alle Beteiligten wurden mit dem Rettungsdienst auf umliegende Kliniken verteilt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens auch ein Gutachter vor Ort. Bei den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenssumme wird auf 50.000 Euro geschätzt. Pkw und Motorrad wurden sichergestellt. Die Beamten ermitteln in diesem Zusammenhang wegen fahrlässiger Körperverletzung.