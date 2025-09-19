Frontalzusammenstoß zwischen Nüdlingen und Münnerstadt – Unfallzeuge gesucht
NÜDLINGEN – Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Nüdlingen und Münnerstadt ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Autofahrer versuchte, einen Roller zu überholen, übersah jedoch den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen PKW. Drei Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, und die Polizei sucht nun nach dem überholten Rollerfahrer als wichtigen Zeugen.
Der Unfall geschah gegen 15:17 Uhr. Der Fahrer eines Skoda überholte einen Rollerfahrer trotz durchgezogener Linie und in einer unübersichtlichen Kurve. Er übersah dabei eine 19-Jährige in ihrem VW Caddy, die ihm entgegenkam, und stieß frontal mit ihr zusammen. Alle drei Beteiligten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden PKW entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.
Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und wurde vor Ort von der Feuerwehr Nüdlingen unterstützt. Die Beamten erhoffen sich von dem überholten Rollerfahrer, der bislang unbekannt ist, entscheidende Hinweise zum Unfallhergang.
