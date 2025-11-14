Auto IU

Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw – Beide Fahrzeugführer verletzt – 40.000 Euro Sachschaden

14. November 2025Letztes Update 14. November 2025
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

RECHTENBACH / LKR. MAIN-SPESSART – Ein waghalsiges Überholmanöver auf der B 26 führte am Donnerstagabend zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch vor Ort sichergestellt.

Details zum Unfall:

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Lohrer Polizei, unterstützt durch die Straßenmeisterei. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

14. November 2025Letztes Update 14. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)