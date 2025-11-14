Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw – Beide Fahrzeugführer verletzt – 40.000 Euro Sachschaden
RECHTENBACH / LKR. MAIN-SPESSART – Ein waghalsiges Überholmanöver auf der B 26 führte am Donnerstagabend zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch vor Ort sichergestellt.
Details zum Unfall:
Zeitpunkt: Donnerstag, gegen 21:30 Uhr.
Ort: B 26 in Richtung Rechtenbach, im Bereich einer unübersichtlichen Kurve.
Hergang: Ein 60-jähriger deutscher PKW-Fahrer überholte einen LKW und übersah dabei einen entgegenkommenden PKW. Es kam zum Frontalzusammenstoß.
Verletzte:
Der 60-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Der 51-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Maßnahmen: Wegen des Tatverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde der Führerschein des 60-Jährigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch am Unfallort sichergestellt.
Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Lohrer Polizei, unterstützt durch die Straßenmeisterei. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
