Frühjahrsputz des Liebfrauensees Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Der Liebfrauensee wird nächste Woche planmäßig zur turnusmäßigen Reinigung abgelassen.

Diese Maßnahme erfolgt üblicherweise im Frühjahr, um den sich im Laufe der Zeit bildenden Algenteppich an der Wasseroberfläche zu entfernen und die Wasserqualität zu verbessern. Auch die (verbotene) Fütterung der Enten und die dadurch entstehenden Hinterlassenschaften sowie immer wieder auftauchender Unrat tragen zur Verschmutzung des Sees bei.

Der Liebfrauensee ist kein natürliches Gewässer, sondern ein Betonbecken, in dem sich Quellwasser sammelt, bevor es zum Mühlbach fließt. Zur Reinigung wird ein Schieber am unteren Ende des Sees geöffnet, wodurch das Becken innerhalb von etwa vier Stunden geleert ist. Anschließend können die verbliebenen Feststoffe entfernt und die Beckensohle gründlich ausgespritzt werden. Nach dem Schließen des Schiebers dauert es etwa zwei Tage, bis der See wieder seinen ursprünglichen Wasserpegel erreicht hat.

Das Quellwasser des Liebfrauensees, das früher die Trinkwasserversorgung von Bad Kissingen sicherstellte (die Hauptquelle befindet sich heute in der Kapellenstraße), fließt nun in das Brauchwassernetz der Stadt. Es dient zur Versorgung der städtischen Brunnen und als Gießwasser. Überschüssiges Wasser gelangt in den Mühlbach, der heutzutage größtenteils unterirdisch durch die Innenstadt verläuft und erst hinter dem Katholischen Pfarramt kurz sichtbar wird, bevor er wieder unterirdisch weiter in die Saale mündet.