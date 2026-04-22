Frühling International – „Wir feiern die Vielfalt!“
WÜRZBURG – Unter dem Motto „Wir feiern die Vielfalt!“ lädt die Stadt Würzburg am Sonntag, den 26. April 2025, zur 25. Jubiläumsausgabe des „Frühling International“ ein. Von 11:00 bis 17:30 Uhr verwandelt sich der Landesgartenschaupark von 1990 unterhalb der Festung Marienberg in einen Ort der interkulturellen Begegnung, an dem rund 30 internationale Organisationen und Vereine Einblicke in ihre Kulturen bieten.
Die offizielle Eröffnung übernimmt Oberbürgermeister Martin Heilig um 12:00 Uhr am Pavillon am Rosengarten. Was 1998 als Initiative zur Nutzung der Partnerschaftsgärten begann, hat sich längst zu einem bunten Fest entwickelt, das die Vielfalt der in Würzburg lebenden Nationalitäten widerspiegelt. Zum diesjährigen Jubiläum schaffen die Künstler Nici Tierak und Philipp Rau ein großformatiges Kunstwerk, das dauerhaft auf dem Gelände an die Veranstaltung erinnern wird.
Einweihung des Lviv-Gartens und 60 Jahre Mwanza
Ein besonderer Höhepunkt ist die Einweihung des neuen Partnerschaftsgartens für Würzburgs jüngste Partnerstadt Lviv (Ukraine). Gemeinsam mit Vertretern aus Lviv wird Oberbürgermeister Heilig den Garten um 13:00 Uhr feierlich eröffnen. Die neue Anlage befindet sich in prominenter Nachbarschaft zwischen dem schottischen Highland-Garten und dem Rochester-Garten.
Zudem feiert die Stadt die 60-jährige Verbindung mit Mwanza in Tansania. Der Verein M.W.A.N.Z.A. e.V. informiert vor Ort über langjährige Projekte und lädt die Besucher ein, tansanische Spezialitäten sowie fairen Partnerkaffee zu probieren.
Kulinarik, Kultur und Unterhaltung für Familien
Neben etablierten Teilnehmern wie der Deutsch-Finnischen Gesellschaft bereichern in diesem Jahr auch neue Gruppen wie die Initiative Africa das Programm. Die Besucher erwartet eine Mischung aus internationalem Kunsthandwerk, Musik und Tanz. Für Kinder bietet der Ausländer- und Integrationsbeirat der Stadt ein Märchenzelt sowie landestypische Spiele an vielen Vereinsständen an.
Fokus auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit
Die Veranstalter legen großen Wert auf Ökologie: Um Müll zu vermeiden, wird konsequent auf Einweggeschirr verzichtet. Besucher werden ausdrücklich gebeten, eigenes Geschirr und Besteck mitzubringen, für dessen Reinigung eine Spülstation bereitsteht. Zudem empfiehlt die Stadt eine umweltfreundliche Anreise mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem öffentlichen Nahverkehr.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!