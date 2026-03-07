Frühlingshaftes Kulturprogramm im Landkreis Haßberge
LANDKREIS HASSBERGE – Mit dem Einzug des Frühlings startet im März eine neue Veranstaltungsreihe des Projekts KUNSTSTÜCK, die mit zahlreichen Workshops, Ausstellungen und Konzerten zum Mitmachen und Staunen einlädt. Von kreativer Schriftgestaltung über Druckkunst bis hin zu hochkarätigen Meisterkonzerten bietet das Programm vielfältige Inspirationen für jede Altersgruppe.
Für Erwachsene bietet Melina Müller am 14. März in Reckendorf einen Workshop zur Schriftgestaltung mit Lehmreliefs an (148 Euro, Anmeldung unter 0151/14147022). Wer sich für Drucktechniken interessiert, kann am 28. und 29. März bei Jannina Hector in Hofheim experimentieren (180 Euro, Anmeldung unter 09523 950558). Auch für Kinder gibt es ein breites Angebot: Am 21. März finden zeitgleich Kurse zum Lehm-Modellieren in Reckendorf, zur abstrakten Kunst in Oberaurach und zu „fantastischen Welten“ mit Gabriele Schöpplein statt.
Kulturinteressierte können zudem vom 9. März bis 10. April die Ausstellung „Erdfarben unserer Heimat“ in der Ziegelei Götz besuchen. Musikalische Höhepunkte setzen das Kindermusical in der Stadthalle Haßfurt am 8. März, das UWAGA QUARTET im Schüttbau Rügheim am 14. März sowie ein Orgelkonzert zur Fastenzeit in Zeil am Main am 15. März.
Detaillierte Informationen und die Broschüre KUNSTSTÜCK erhältst du bei der Koordinierungsstelle für Kultur & Bildung unter der Telefonnummer 09521/27 324 oder per E-Mail an
