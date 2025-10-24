Auto IU
Frühlingslauf mit Herz und Hund: Premiere des ROE-CROSS in Röthlein-Heidenfeld
RÖTHLEIN-HEIDENFELD – Am 19. April 2026 findet bei Schweinfurt erstmals der „ROE-CROSS“ statt. Das neue Lauf-Event kombiniert sportliche Herausforderung mit dem Naturerlebnis der fränkischen Region und richtet sich an Läufer, Walker sowie Canicross-Teams (Läufer mit Hund).
Die Strecke führt auf gut begehbaren Wald- und Schotterwegen durch die fränkische Landschaft. Teilnehmer können aus verschiedenen Distanzen wählen:
- 2 km
- 4 km
- 5,7 km
- 11,4 km
- 22,8 km
Ziel der Veranstalter ist es, ein Event zu schaffen, das „Bewegung, Natur und Gemeinschaft zusammenbringt – ganz ohne Großstadttrubel.“ Alle Finisher erhalten Medaillen.
Die Anmeldung ist bereits unter www.roe-cross.de geöffnet. Dort finden Interessierte auch Streckenpläne, FAQs und Informationen für Teilnehmer sowie Sponsoren.
