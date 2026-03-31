Frühlingsstart am Main: Fähre Wipfeld weitet Wochenendzeiten aus
WIPFELD – Pünktlich zum Beginn des Aprils passt die Mainfähre Wipfeld ihre Betriebszeiten an die helleren Tage an. Ab dem 1. April 2026 wird der Fährbetrieb an Wochenenden sowie an Feiertagen verlängert, sodass Ausflügler und Pendler die Verbindung nun wieder bis in die Abendstunden nutzen können.
Die neuen Fährzeiten für den Monat April im Überblick:
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Montag bis Freitag: 07:00 bis 19:00 Uhr
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Samstag: 08:00 bis 19:00 Uhr
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Sonn- und Feiertage: 09:00 bis 19:00 Uhr
Trotz der verlängerten Abendstunden am Wochenende bleiben die gewohnten täglichen Unterbrechungen bestehen. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, legt die Fähre weiterhin Pausen von 10:30 bis 11:00 Uhr sowie von 15:00 bis 15:30 Uhr ein. Damit reagiert die Gemeinde auf das gesteigerte Verkehrsaufkommen und die beginnende Ausflugssaison am Main.
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