Frühlingsstart für Senioren: Geführte Wanderung zu den Märzenbechern
HASSENBACH IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Der Seniorenbeirat der Stadt Bad Kissingen lädt zum Saisonauftakt am Mittwoch, den 18. März 2026, zu einer gemeinsamen Wanderung ein. Unter der Leitung von Maria Johannhörtser führt die Route die Teilnehmer zu den Quellflüssen der Thulba und den blühenden Märzenbechern.
Die Veranstaltung richtet sich an Wanderfreunde, die gemeinsam die Natur erkunden möchten. Die geplante Wegstrecke umfasst etwa sechs bis zehn Kilometer. Eine vorherige Anmeldung für die Teilnahme ist nicht erforderlich.
Die Details zur Wanderung im Überblick:
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Termin: Mittwoch, 18.03.2026, um 14:00 Uhr.
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Treffpunkt: Ortsmitte von Hassenbach, links in die Brunnenstraße einbiegen. Parkmöglichkeiten befinden sich nach ca. 500 Metern am Ende der Bebauung am rechten Straßenrand.
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Verpflegung: Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Verpflegung im Rucksack selbst mitzubringen.
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Besonderheiten: Die Wanderung bietet Naturerlebnisse entlang der Thulba-Quellflüsse und führt zu den jahreszeitlich typischen Märzenbecher-Vorkommen.
Die Seniorenwanderung bietet neben der Bewegung an der frischen Luft auch die Gelegenheit zum geselligen Austausch unter den Teilnehmern.
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