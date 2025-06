Führerloser Pkw verursacht Sachschäden in Ochsenfurt

OCHSENFURT – Am Sonntagmittag kam es in der Hauptstraße zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall: Ein führerloser Pkw verursachte mehrere Sachschäden, nachdem er sich selbstständig in Bewegung gesetzt hatte.

Ein 43-jähriger Fahrzeughalter hatte sein Auto am Fahrbahnrand abgestellt, es jedoch offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Aufgrund der leichten Straßenneigung rollte das Fahrzeug eigenständig los.

Zunächst streifte der Pkw ein abgestelltes Fahrrad, das dabei umkippte und beschädigt wurde. Danach kollidierte das Fahrzeug mit einem unbesetzten Tisch eines Eiscafés, wobei Geschirr zerbrach. Seine Fahrt setzte der Pkw unkontrolliert fort, prallte gegen einen Werbeaufsteller und eine Hauswand, bevor er an einer Blumenampel zum Stehen kam.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.