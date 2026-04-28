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Führerschein-Pflichtumtausch: Fristen und wichtige Hinweise der Fahrerlaubnisbehörde

28. April 2026Letztes Update 28. April 2026
Führerschein-Pflichtumtausch: Fristen und wichtige Hinweise der Fahrerlaubnisbehörde
Foto: 2fly4
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BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Die Fahrerlaubnisbehörde am Landratsamt Bad Kissingen weist auf die aktuellen Umtauschfristen für Führerscheine hin und empfiehlt, den Wechsel in das fälschungssichere Scheckkartenformat frühzeitig anzugehen.

Wer noch ein altes Dokument besitzt oder dessen erste Scheckkarte bereits abgelaufen ist, sollte zeitnah handeln. Die Behörde betont, dass das Fahren ohne gültiges Dokument eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Um lange Wartezeiten gegen Ende des Jahres zu vermeiden, wird empfohlen, den Umtausch bereits jetzt vorzunehmen.

Die wichtigsten Fristen im Überblick

Geburtsjahr / Ausstellungsjahr Dokumententyp Fristablauf
Ab 1953 geboren Papier (Grau/Rosa) bereits am 19.01.2025 abgelaufen
Ausstellungsjahr 1999–2001 Scheckkarte bereits am 19.01.2026 abgelaufen
Ausstellungsjahr 2002–2004 Scheckkarte 19. Januar 2027
Vor 1953 geboren Alle Dokumente 19. Januar 2033

Ablauf und Kosten

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Die neuen EU-Kartenführerscheine haben eine Gültigkeit von 15 Jahren. Die Gebühr für den Umtausch beträgt ca. 35 Euro inklusive der Versandkosten direkt nach Hause. Nach Antragstellung dauert es etwa drei Wochen, bis das neue Dokument zugestellt wird.

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Wichtiger Hinweis zur Terminvereinbarung

Das Sachgebiet Verkehrswesen am Landratsamt Bad Kissingen weist ausdrücklich darauf hin, dass Besuche in der Fahrerlaubnis- sowie der Zulassungsbehörde ausschließlich nach vorheriger Online-Terminvereinbarung über die Homepage des Landratsamtes möglich sind. Aktuell sind kaum Wartezeiten zu verzeichnen, was sich jedoch erfahrungsgemäß zum Jahreswechsel hin deutlich ändern kann.

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