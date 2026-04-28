Führerschein-Pflichtumtausch: Fristen und wichtige Hinweise der Fahrerlaubnisbehörde
BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Die Fahrerlaubnisbehörde am Landratsamt Bad Kissingen weist auf die aktuellen Umtauschfristen für Führerscheine hin und empfiehlt, den Wechsel in das fälschungssichere Scheckkartenformat frühzeitig anzugehen.
Wer noch ein altes Dokument besitzt oder dessen erste Scheckkarte bereits abgelaufen ist, sollte zeitnah handeln. Die Behörde betont, dass das Fahren ohne gültiges Dokument eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Um lange Wartezeiten gegen Ende des Jahres zu vermeiden, wird empfohlen, den Umtausch bereits jetzt vorzunehmen.
Die wichtigsten Fristen im Überblick
|Geburtsjahr / Ausstellungsjahr
|Dokumententyp
|Fristablauf
|Ab 1953 geboren
|Papier (Grau/Rosa)
|bereits am 19.01.2025 abgelaufen
|Ausstellungsjahr 1999–2001
|Scheckkarte
|bereits am 19.01.2026 abgelaufen
|Ausstellungsjahr 2002–2004
|Scheckkarte
|19. Januar 2027
|Vor 1953 geboren
|Alle Dokumente
|19. Januar 2033
Ablauf und Kosten
Die neuen EU-Kartenführerscheine haben eine Gültigkeit von 15 Jahren. Die Gebühr für den Umtausch beträgt ca. 35 Euro inklusive der Versandkosten direkt nach Hause. Nach Antragstellung dauert es etwa drei Wochen, bis das neue Dokument zugestellt wird.
Wichtiger Hinweis zur Terminvereinbarung
Das Sachgebiet Verkehrswesen am Landratsamt Bad Kissingen weist ausdrücklich darauf hin, dass Besuche in der Fahrerlaubnis- sowie der Zulassungsbehörde ausschließlich nach vorheriger Online-Terminvereinbarung über die Homepage des Landratsamtes möglich sind. Aktuell sind kaum Wartezeiten zu verzeichnen, was sich jedoch erfahrungsgemäß zum Jahreswechsel hin deutlich ändern kann.
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