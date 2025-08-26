Führerscheinstelle ab September nur nach Terminabsprache geöffnet
SCHWEINFURT – Die Führerscheinstelle der Stadt Schweinfurt am Sennfelder Bahnhof wird ab dem 1. September 2025 bis auf Weiteres ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet sein. Termine können nur für dringende und unaufschiebbare Angelegenheiten telefonisch vereinbart werden. Die Zulassungsstelle ist von dieser Änderung nicht betroffen und bleibt wie gewohnt geöffnet.
Termine für die Führerscheinstelle können unter der Telefonnummer 09721 51-3525 vereinbart werden. Die telefonische Erreichbarkeit ist von Montag bis Mittwoch von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr, am Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und am Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr gegeben.
Die Vergabe der Termine erfolgt nach Dringlichkeit, weshalb nicht vordringliche Anliegen möglicherweise zurückgestellt werden müssen. Die Regelung gilt auch für die bisherigen offenen Servicezeiten am Dienstag und Donnerstag.
