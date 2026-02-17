Auto IU

Führerscheinumtausch: Längere Bearbeitungszeiten einkalkulieren
HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Haßberge weist aktuell darauf hin, dass du beim Umtausch deines Führerscheins mit deutlich längeren Bearbeitungszeiten von mehreren Monaten rechnen musst. Grund für die Verzögerung ist das extrem hohe Antragsaufkommen durch den Pflichtumtausch der Scheckkartenführerscheine aus den Ausstellungsjahren 1999 bis 2001.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörde arbeiten unter hohem Zeitdruck daran, die Flut an Anträgen zu bewältigen. Um den Prozess nicht zusätzlich zu verlangsamen, bittet die Behörde dich eindringlich darum, von telefonischen oder schriftlichen Sachstandsanfragen abzusehen. Alle Anträge werden sorgfältig und strikt nach ihrem Eingang abgearbeitet, damit jeder so schnell wie möglich sein neues Dokument erhält.

17. Februar 2026Letztes Update 17. Februar 2026

