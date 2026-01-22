Führung im Februar in Schweinfurt Stadt und Land – Gästeführung der Tourist-Information Schweinfurt 360°
SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt 360° lädt im Februar zu einer Reihe abwechslungsreicher öffentlicher Gästeführungen ein, die Einblicke in technische Innovationen, mittelalterliches Leben und regionale Liebesgeschichten bieten.
Das Programm startet am 7. Februar mit einer Führung durch die Sachs-Ausstellung, bei der Besucher in einer ehemaligen Produktionshalle die beeindruckende Erfolgsgeschichte der Erfinderfamilie Sachs und deren Einfluss auf die Motorenentwicklung kennenlernen können. Da die Teilnehmerzahlen für alle Angebote begrenzt sind, empfiehlt die Tourist-Information eine frühzeitige Buchung der Tickets vor Ort im Rathaus oder über das Online-Portal.
Ein besonderes atmosphärisches Erlebnis verspricht der abendliche Rundgang mit dem Nachtwächter am 12. Februar. Ausgestattet mit Laterne und Hellebarde führt er durch die nächtliche Altstadt und erzählt spannende Geschichten aus der Zeit, als er noch für die Sicherheit der Bürger an der Stadtmauer verantwortlich war. Passend zum Valentinstag am 14. Februar widmet sich eine spezielle Führung den „berühmten Schweinfurter Liebespaaren“. Bei einem Glas Wein aus der Lage Peterstirn begeben sich die Gäste auf eine romantische Reise durch 800 Jahre Stadtgeschichte und erfahren mehr über die bewegenden Schicksale bekannter Persönlichkeiten.
Am 22. Februar wird zudem der Weltgästeführertag unter dem Motto „Mit offenen Augen durch Schweinfurt“ gefeiert. Hierfür bieten die Gästeführer zwischen 14:00 und 15:00 Uhr kostenfreie Touren durch den Westen der Stadt an, wobei der Treffpunkt am Zeughaus liegt und eine Anmeldung per E-Mail notwendig ist. Den Abschluss bildet am selben Tag eine Fackelwanderung zur Winterzeit, die zu den geheimnisvollen keltischen Hügelgräbern im Wald führt. Diese etwa 1,5 Kilometer lange Wanderung kombiniert mystische Erzählungen mit dem besonderen Schein der Fackeln, wofür festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung empfohlen werden.
