Führungen der Tourist-Information im Dezember in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt bietet auch im Dezember 2025 noch verschiedene Führungen und Veranstaltungen an.
Interessierte können aus folgenden Terminen wählen:
-
Donnerstag, 04.12.2025, 18:00 Uhr: „Weihnachtliche Naschführung“
-
Samstag, 06.12.2025, 16:00 Uhr: „Führung durch die SACHS-Ausstellung“
-
Donnerstag, 11.12.2025, 19:00 Uhr: „Abendliche Runde mit dem Nachtwächter“
-
Donnerstag, 18.12.2025, 18:00 Uhr: „Weihnachtliche Altstadtführung mit Schrotturmbesichtigung“
-
Samstag, 27.12.2025, 15:00 Uhr: „Fackelwanderung zur Weihnachtszeit“
-
Montag, 29.12.2025, 14:00 Uhr: „Weihnachtsführung durch die St. Johannis Kirche“
