Führungen im Oktober in Schweinfurt Stadt und Land
SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt 360° lädt im Oktober zu einer Reihe von öffentlichen Gästeführungen ein, bei denen Interessierte die Geschichte, Kultur und kulinarischen Besonderheiten der Stadt und des Umlands entdecken können. Tickets für die Führungen können online oder vor Ort in der Tourist-Information erworben werden.
Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen wird eine frühzeitige Buchung empfohlen. Hier ist ein Überblick über die angebotenen Führungen im Oktober:
- Altstadtführungen (jeden Samstag im Oktober um 14:00 Uhr): Eine einstündige Führung, bei der Sie Wissenswertes über die ältere und neuere Stadtgeschichte Schweinfurts erfahren. Startpunkt ist vor der Tourist-Information. (Ticket: 6 €)
- Termine: 4., 11., 18. und 25. Oktober
- Schweinfurts Geschichte: Rathaus und Schrotturm (jeden Montag im Oktober): Eine einstündige Führung, die das historische Rathaus und den Schrotturm miteinander verbindet. Am Ende erwartet die Teilnehmer ein fantastischer Ausblick über die Stadt.
- Termin: 6. Oktober um 19:00 Uhr, weitere Termine: 13., 20. und 27. Oktober um 14:00 Uhr (Ticket: 6 €)
- Führung durch die Sachs-Ausstellung (4. Oktober, 16:00 Uhr): Erfahren Sie in einer ehemaligen Produktionshalle mehr über die bahnbrechenden Erfindungen der Familie Sachs und die beeindruckende Erfolgsgeschichte des Unternehmens. (Ticket: 8 €)
- Abendlicher Rundgang mit dem Nachtwächter (9. Oktober, 19:00 Uhr): Begleiten Sie den Nachtwächter durch die mittelalterlichen Gassen der Altstadt und entlang der alten Stadtmauer und lauschen Sie spannenden Geschichten aus vergangenen Zeiten. (Ticket: 10 €)
- Schweinfurt: Untergang und Wiederaufbau (14. Oktober, 17:00 Uhr): Dieser Rundgang führt zu bedeutenden Sehenswürdigkeiten wie dem Schweinfurter Theater und dem Spitalseebunker und gewährt Einblicke in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. (Ticket: 8 €)
- GenussHoch³ – Schweinfurts Schokoladenseiten (17. Oktober, 17:00 Uhr): Eine Führung, die hochwertige Schokolade, fränkischen Rotwein und die Sehenswürdigkeiten Schweinfurts miteinander kombiniert. (Ticket: 15 €)
- Die Gründerzeit in Schweinfurt: Wasser, Technik und bahnbrechende Innovationen (23. Oktober, 17:00 Uhr): Begleiten Sie einen erfahrenen Elektrotechniker und erfahren Sie erstaunliche Fakten über die Gründungszeit von Unternehmen wie FAG, SKF und Sachs. (Ticket: 10 €)
- GenussHoch³ – Herbst – Weingenuss am Stammheimer Eselsberg (26. Oktober, 15:00 Uhr): Eine Genussreise durch die Weinlage Stammheimer Eselsberg, bei der Sie den größten freistehenden Bocksbeutel der Welt bestaunen und mehr über den Weinbau erfahren. (Ticket: 15 €)
Weitere Informationen und Tickets erhalten Sie in der Tourist-Information Schweinfurt 360° am Markt 1 oder online unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Ftourismus.schweinfurt.de%2Fbuchen%2Ferlebnisse-buchen%2Findex.html%23%2Ferlebnisse.
