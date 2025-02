Führungsspitze des Amtsgerichts Schweinfurt ist wieder komplett

SCHWEINFURT – Nach einer mehrmonatigen Vakanz konnte Direktor Holger Ebert beim Amtsgericht Schweinfurt seinen neuen Ständigen Vertreter begrüßen: Dr. Ingo Krist verstärkt seit dem 17. Februar die Leitung des Amtsgerichts und übernimmt Verwaltungsaufgaben als stellvertretender Behördenleiter sowie als Leiter der Familien- und Betreuungsabteilung. Zudem wird er als Familienrichter tätig sein.

Der 39-jährige Krist tritt die Nachfolge von Kerstin Leitsch an, die am 15. Oktober 2024 als Vorsitzende Richterin an das Landgericht Schweinfurt wechselte.

„Angesichts der hohen Arbeitsbelastung bin ich sehr froh, dass nun wieder alle Richterstellen besetzt sind und mit Herrn Dr. Krist ein hochqualifizierter Jurist zu uns stößt, der sich bereits an verschiedenen Justizbehörden bewährt hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, betonte Ebert bei der Begrüßung.

Krist, gebürtig aus Westfalen, trat 2012 in die bayerische Justiz ein. Seine Laufbahn begann als Staatsanwalt in Ingolstadt, bevor er als Richter am dortigen Landgericht tätig war. Während einer Abordnung an das Bayerische Staatsministerium der Justiz sammelte er erste Erfahrungen in der Justizverwaltung. 2019 zog es ihn aus privaten Gründen nach Unterfranken.

Hier arbeitete er zunächst am Landgericht Aschaffenburg, bevor er 2021 zur Staatsanwaltschaft Würzburg wechselte. Dort leitete er eine Gruppe, die sich unter anderem mit Delikten im häuslichen Bereich und Sexualstraftaten befasste.

Nun freut sich der verheiratete Vater von drei Kindern auf seine neue Aufgabe am Amtsgericht Schweinfurt: „Es ist spannend, in ein neues Umfeld mit vielen neuen Kolleginnen und Kollegen zu kommen. Ein Amtsgericht ist die Herzkammer der Justiz – hier gibt es so viele Berührungspunkte mit dem Alltag der Menschen, sei es in Nachlass-, Grundbuch-, Betreuungs- oder Familienverfahren.“

Als Familienrichter wird Krist vor allem mit Scheidungsverfahren, Sorgerechts- und Umgangsstreitigkeiten sowie Gewaltschutzverfahren befasst sein.