Auto IU

Führungswechsel bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt: Claudia Guba übernimmt Leitung

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Führungswechsel bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt: Claudia Guba übernimmt Leitung
Landgerichtspräsident Franz Truppei und die künftige Leitende Oberstaatsanwältin Claudia Guba - Foto: Thomas Guba
Keiler Weißbier Hell

SCHWEINFURT – Wachwechsel an der Spitze der Schweinfurter Strafverfolgungsbehörde: Claudia Guba wird zum 1. Mai 2026 neue Leitende Oberstaatsanwältin. Die bisherige Vizepräsidentin des Landgerichts Schweinfurt folgt auf Axel Weihprecht, der zum 30. April in den Ruhestand verabschiedet wird.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich hat die 48-jährige Juristin zur neuen Chefin der Staatsanwaltschaft ernannt. Damit kehrt eine erfahrene Strafrechtlerin zurück zur Anklagebehörde, die zuletzt als Vorsitzende der Schwurgerichtskammer am Landgericht Schweinfurt tätig war.

Beeindruckende Karriere in der fränkischen Justiz

Kulturamt Haßfurt Events - Dota
Kulturamt Haßfurt Events - Schlongonges

Die gebürtige Wertheimerin blickt auf eine vielseitige Laufbahn zurück, die sie durch verschiedene Stationen in Unter- und Oberfranken führte:

Das könnte Dich auch interessieren:

Neuheit im Jagdsortiment: Friedr. Dick präsentiert Skinner mit Aufbrechhaken

Der Traditionshersteller Friedr. Dick erweitert sein Angebot für den Jagdbereich um ein spezielles Skinner- und Aufbrechmesser mit einer Klingenlänge von 15 cm. Das Werkzeug wurde gezielt für das sichere Aufbrechen und Häuten von Wild sowie Schlachttieren entwickelt und kombiniert Funktionalität mit

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • 2004: Karrierestart als Staatsanwältin in Bamberg, später in Würzburg.

  • 2008 – 2014: Richterliche Tätigkeit am Amtsgericht Gemünden und Landgericht Würzburg.

  • 2014 – 2022: Führungspositionen als Gruppenleiterin (StA Würzburg), Richterin am Oberlandesgericht Bamberg und Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg.

  • Seit Ende 2022: Vizepräsidentin des Landgerichts Schweinfurt.

„Nerven wie Drahtseile“: Bekannt durch spektakuläre Prozesse

In ihrer Zeit als Vorsitzende der 1. Strafkammer leitete Claudia Guba zahlreiche Verfahren, die weit über die Region hinaus für Schlagzeilen sorgten. Zu ihren bekanntesten Fällen gehörten:

  • Der sogenannte „Brückenprozess“

  • Das Verfahren rund um die Gemeinschaft „Go-and-Change“

  • Ein spektakuläres „Cold-Case-Verfahren“

  • Das jüngste Mordverfahren gegen den Messerstecher von Mellrichstadt

Lob vom Landgerichtspräsidenten

Im Rahmen einer internen Feierstunde würdigte Landgerichtspräsident Franz Truppei die scheidende Vizepräsidentin als „durchsetzungsstarke Richterin“. Er hob besonders ihre Fähigkeit hervor, komplexe und emotionale Prozesse mit „Ruhe, Umsicht und zugleich Empathie“ zu führen. Truppei betonte, dass Guba mit ihrer Arbeit dem Ansehen der Schweinfurter Justiz einen „großartigen Dienst“ erwiesen habe.

Während Claudia Guba nun die Leitung der Staatsanwaltschaft übernimmt, ist ihre Nachfolge als Vizepräsidentin am Landgericht Schweinfurt aktuell noch ungeklärt.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026

Mehr

Feuerwehreinsatz in Gernach: Gartenhütte gerät in Brand

Feuerwehreinsatz in Gernach: Gartenhütte gerät in Brand

30. April 2026
Änderung der Müllabfuhr am Tag der Arbeit

Änderung der Müllabfuhr am Tag der Arbeit

30. April 2026
Tabak-Diebstahl im Großhandel: Mitarbeiter verhindern Coup – Komplizen flüchtig

Tabak-Diebstahl im Großhandel: Mitarbeiter verhindern Coup – Komplizen flüchtig

30. April 2026
Girls’ Day bei der Unternehmensgruppe Glöckle

Girls’ Day bei der Unternehmensgruppe Glöckle

30. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)